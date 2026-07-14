احذر قبل فوات الأوان.. 7 علامات للإجهاد الحراري تستوجب الذهاب للطبيب فورًا

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد حالات الإصابة بالإجهاد الحراري، الذي يحدث عندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه بشكل كافٍ بسبب التعرض للحرارة أو الرطوبة المرتفعة.

ورغم أن بعض الحالات قد تتحسن بالراحة وشرب السوائل، فإن هناك علامات تحذيرية تستدعي التوجه إلى الطبيب أو أقرب مستشفى فورًا لتجنب المضاعفات الخطيرة.

ما هو الإجهاد الحراري؟

الإجهاد الحراري هو حالة تنتج عن فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الشديد، ما يؤدي إلى اضطراب قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته.

وإذا لم يتم التعامل معه سريعًا، فقد يتطور إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

علامات الإجهاد الحراري التي تستوجب التوجه للطبيب فورًا

1- ارتفاع حرارة الجسم بشكل ملحوظ

إذا ارتفعت حرارة الجسم إلى 39 درجة مئوية أو أكثر، أو استمرت في الارتفاع رغم محاولة تبريد الجسم، فيجب طلب الرعاية الطبية على الفور.

2- الدوخة أو الإغماء

الشعور بدوخة شديدة أو فقدان الوعي من العلامات الخطيرة التي قد تشير إلى تأثر الدورة الدموية بسبب الحرارة.

3- الارتباك أو تغير الحالة الذهنية

إذا أصبح المصاب مشوشًا، أو غير قادر على التركيز أو الاستجابة بشكل طبيعي، فقد يكون ذلك مؤشرًا على تأثر المخ بارتفاع الحرارة.

4- القيء المستمر

الغثيان أو القيء المتكرر يمنع الجسم من تعويض السوائل المفقودة، ويزيد خطر الإصابة بالجفاف الشديد.

5- صعوبة التنفس أو سرعة ضربات القلب

زيادة معدل ضربات القلب أو الشعور بضيق في التنفس قد تدل على أن الجسم يعاني من إجهاد شديد يحتاج إلى تقييم طبي عاجل.

6- توقف التعرق مع سخونة الجلد

إذا أصبح الجلد ساخنًا وجافًا رغم ارتفاع حرارة الجسم، فقد تكون الحالة قد تطورت إلى ضربة شمس، وهي حالة طارئة تستدعي الإسعاف فورًا.

7- استمرار الأعراض لأكثر من ساعة

إذا لم تتحسن الأعراض بعد الراحة في مكان بارد، وشرب الماء أو محاليل تعويض الأملاح لمدة ساعة تقريبًا، فيجب مراجعة الطبيب.

ماذا تفعل عند ظهور أعراض الإجهاد الحراري؟

الانتقال إلى مكان بارد أو مكيف.

شرب الماء أو محلول تعويض الأملاح على دفعات إذا كان المصاب واعيًا.

فك الملابس الثقيلة واستخدام كمادات باردة على الرقبة والإبطين والفخذين.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول.

الاتصال بالإسعاف فورًا إذا فقد المصاب الوعي أو ظهرت عليه علامات الارتباك أو التشنجات.

كيف تقلل خطر الإصابة بالإجهاد الحراري؟

للوقاية من الإجهاد الحراري، ينصح بشرب كميات كافية من الماء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم ممارسة مجهود بدني عنيف في الأجواء شديدة الحرارة، مع الاهتمام بكبار السن والأطفال ومرضى القلب والأمراض المزمنة لأنهم الأكثر عرضة للمضاعفات.