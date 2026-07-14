دراسة جديدة تكشف مفاجأة صادمة.. موجات الحر قد تزيد خطر الوفاة المبكرة.. هكذا تحمي نفسك وأسرتك

مع تزايد موجات الحر حول العالم، حذرت دراسة علمية حديثة من أن ارتفاع درجات الحرارة لا يسبب فقط الشعور بالإجهاد والعطش، بل قد يرتبط أيضًا بزيادة معدلات الوفيات المبكرة، خاصة بين كبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي والأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن موجات الحر أصبحت أحد أخطر التهديدات الصحية المرتبطة بالتغير المناخي.

ماذا كشفت الدراسة؟

أظهرت الدراسة أن موجات الحر التي شهدتها إنجلترا وويلز خلال شهري مايو ويونيو ارتبطت بآلاف الوفيات المبكرة، كما توصل الباحثون إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الوفيات كان يمكن تجنبه لولا الارتفاع المستمر في درجات حرارة الأرض الناتج عن تغير المناخ.

كما أظهرت تقارير أوروبية حديثة تسجيل آلاف الوفيات الإضافية في عدة دول خلال موجات الحر الأخيرة، وكانت النسبة الأكبر بين الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عامًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا تصبح الحرارة الشديدة قاتلة؟

عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، يبذل الجسم مجهودًا كبيرًا للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى:

الجفاف الشديد.

انخفاض ضغط الدم أو اضطرابه.

زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية.

تفاقم أمراض الجهاز التنفسي.

الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة إذا لم تُعالج بسرعة.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

تشمل الفئات الأكثر تأثرًا بموجات الحر:

كبار السن.

الأطفال والرضع.

مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

مرضى السكري.

مرضى الكلى.

النساء الحوامل.

العمال الذين يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس.

علامات التحذير التي لا يجب تجاهلها

إذا ظهرت هذه الأعراض أثناء الطقس الحار، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا:

ارتفاع شديد في حرارة الجسم.

الدوخة أو فقدان الوعي.

صداع شديد.

تشنجات عضلية.

سرعة ضربات القلب.

صعوبة في التنفس.

ارتباك أو تشوش في الوعي.

كيف تحمي نفسك من موجات الحر؟

ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة لكنها فعالة، منها:

شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

تجنب الخروج وقت الظهيرة، خاصة بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وخفيفة.

استخدام المراوح أو التكييف عند الإمكان.

إغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات الذروة.

تناول وجبات خفيفة غنية بالخضروات والفواكه.

تجنب المجهود البدني العنيف في الأجواء شديدة الحرارة.

متابعة كبار السن والأطفال والتأكد من حصولهم على كمية كافية من السوائل.

هل ستزداد موجات الحر مستقبلًا؟

يحذر العلماء من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة تكرار موجات الحر وشدتها خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفرض ضرورة الاستعداد واتخاذ إجراءات وقائية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، سواء على مستوى الأفراد أو أنظمة الرعاية الصحية.