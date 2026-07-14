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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل وتصعيد وظهور شركة الكرة.. خطة الزمالك بعد حظر القيد

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دخل نادي الزمالك في مرحلة جديدة من محاولة إنقاذ الفريق بعد أزمة إيقاف القيد التأديبي وعدم إجراء صفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحاول الزمالك التخلص من جميع القضايا لمحاولة فتح القيد، لكن وقف الفيفا بقرار تأديبي نتاج تأخر الأبيض في سداد المستحقات المالية للاعبين.

وبدأ الزمالك البحث عن فكرة للخروج بأقل خسائر ممكنة بعد إيقاف القيد التأديبي وإعادة الفريق من جديد للطريق الصحيح.

رحيل بيزيرا

رفضت إدارة الكرة بنادي الزمالك فكرة رحيل خوان بيزيرا تحت أي ظرف من الظروف خلال الميركاتو الصيفي المقبل ومهما كانت المغريات المالية في أي عرض.

وطرح بعض الوكلاء عروض قوية للاعب بأرقام مالية كبيرة لرحيل اللاعب ولكن الزمالك أغلق الملف باعتبار اللاعب من أهم اللاعبين بالفريق.

التجديد لـ فتوح

تعقد فى قادم الأيام إدارة نادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح، نجم القلعة البيضاء، من أجل تجديد عقده.

ويعتبر الموسم الحالي الأخير في عقد أحمد فتوح مع الزمالك، فيما أبدى اللاعب استعداده لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء حال عدم وصول عروض قوية للاحتراف.

رحيل حسام عبد المجيد

أنهى نادي الزمالك اتفاقه بشكل رسمي مع نادي لودوجرتس البلغاري على انتقال حسام عبد المجيد مدافع الفريق المتبقي في عقده موسم واحد، ليكون لاعباً جديداً لنادي لودوجرتس بداية من الموسم القادم وجار توقيع العقود خلال أيام نظير مليون ونصف المليون يورو.

رحيل سيف الجزيري

دخل نادي الزمالك في أزمة جديد بعد إبلاغ سيف الجزيري، لاعب الفريق، بفسخ تعاقده ورحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتفاجأ اللاعب ووكيله بقرار نادي الزمالك، ما سبب أزمة في العلاقة ورفض الجزيري جميع الحلول الخاصة بالوصول لحل بشأن قيمة المستحقات المالية.

عقد سيف الجزيري يمتد حتى صيف 2027، ما جعله يطالب براتبه حتى نهاية عقده بعد اتخاذ الزمالك القرار من جانب واحد.

إجراء جديد فى الزمالك

قررت إدارة القلعة البيضاء تصعيد الثنائي محمد إبراهيم، الظهير الأيمن، ومحمد السيد، لاعب خط الوسط، إلى قائمة الفريق الأول، بدلاً من استمرارهما ضمن قائمة اللاعبين تحت السن.

تصعيد 5 ناشئين فى الزمالك

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك قيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين في قائمة الفريق تحت السن للموسم الجديد وذلك في اطار خطة تجهيز العناصر الواعدة والاستفادة من اللوائح عقب أزمة إيقاف القيد.

اعتراضات فى الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك اعتراضات داخل نادي الزمالك على نسب ملكية شركة الكرة، مشيرًا إلى أن المقترح الحالي يمنح الشركة 60% مقابل 40% للنادي، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه ويذاع على قناة CBC: "النهارده في نادي الزمالك في اعتراض على شركة الكرة، لأن النسبة 60% للشركة و40% لنادي الزمالك، والجانب المعترض رافض ده بسبب تحكم شركة الكرة في النادي، وفي ناس كمان معترضة على قلة نسبة الزمالك".

وأضاف: "شركة الأهلي مملوكة بنسبة 100% للنادي، والبراند الخاص بالأهلي ضخم جدًا، ولما تيجي تبيع أصول فأنت مش بتبيع مباني بس، لكن بتبيع أفكار وموارد وإدارة".

وتابع: "فرع الزمالك الجديد هيطلع خلال 4 أو 5 سنين، وقبل عام 2029 هيتم افتتاح استاد الأهلي، والنادي حصل على الـ100 مليون جنيه لسداد الديون".

وواصل: "الشركة بدأت بالفعل في العمل على فرع الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، والمشروع هينجح لأن التنفيذ هيكون من خلال شركات متخصصة، في شركة هتبني، وفي شركة هتسوق للعضويات، ومش الزمالك هو اللي هيقوم بكل حاجة بنفسه".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "صحينا من النوم لقينا الزمالك بيستلم أرض جديدة، والمفروض نأهل نفسنا ونطور المدرب المصري عشان نواكب المرحلة المقبلة".

نادي الزمالك الزمالك خوان بيزيرا أحمد فتوح حسام عبدالمجيد

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