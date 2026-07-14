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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يناقش الحلول المقترحة لأرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف

رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولى
رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولى
أ ش أ
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أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل على حل مشكلات مختلف الأندية الرياضية وتذليل العقبات أمامها؛ بهدف دعم دورها في توفير الأنشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية المختلفة لأعضائها، مؤكدًا أن الدولة تحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة ودعم استقرار المنشآت الخاصة به وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن استمرارية دورها، ودعم خطط الدولة في هذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة الحلول المقترحة لأرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وخالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، واللواء وئام سويلم، مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وقال مدبولي: سبق وأن تم حل مشكلة أرض نادي الزمالك في مدينة "حدائق أكتوبر". وفي ضوء ما أُثير عن وجود مشكلة لأرض نادي الزمالك حاليًا، التي تتبع هيئة الأوقاف، يأتي هذا الاجتماع بهدف العمل على تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حلول تسهم في استيداء حقوق هيئة الأوقاف المصرية، وكذا الحفاظ على استقرار أوضاع نادي الزمالك.

وفي ضوء ذلك، عرض وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، موقف أرض نادي الزمالك، والحلول المقترحة من قِبل هيئة الأوقاف المصرية لحل المشكلة، منوهًا إلى أن هذه الحلول هي بمثابة أفكار خارج الصندوق، تسهم في استيداء حق هيئة الأوقاف، وكذا مساعدة نادي الزمالك ومساندته، في ظل أزمته المالية الحالية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاونًا ومرونة من جانب وزير الأوقاف، ومسئولي الوزارة، في هذا الملف، قائلًا: نحن متفقون على هدف واحد هو العمل على حل مشكلات جميع الأندية ومراكز الشباب وإزالة التحديات التي تواجهها؛ سواء مع الوزارة أو غيرها من الوزارات.

و عرض رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ملخصًا للحلول المقترحة من قِبل الهيئة، والتي تستهدف معالجة الوضع، وتمثل حلًا واقعيًا ومتكاملًا لمشكلة أرض نادي الزمالك، يتجاوز النهج التقليدي، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تتضمن نموذج شراكة جديدا يستهدف حماية حقوق هيئة الأوقاف، مراعاة القدرة المالية الفعلية للنادي، استثمار القيمة الكامنة في الموقع المتميز للأرض، وتوليد تدفقات نقدية مستدامة للطرفين.

ولفت خالد الطيب إلى أن فكرة الشراكة تتمحور حول أحد مقترحين رئيسيين، يهدف كل منهما إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الهيئة وتمكين النادي من الوفاء بالتزاماته عبر توليد إيرادات حقيقية، مشيرًا إلى أن النموذج المالي التفصيلي يُعد قيد الإعداد حاليًا للوصول إلى أفضل الحلول للأطراف المختلفة، مع مراعاة جميع السيناريوهات المالية والقانونية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس نادي الزمالك إلى أن هناك حاليًا تعاونًا بين الجانبين، الأوقاف والنادي؛ بهدف الوصول إلى حلول مناسبة لكل الأطراف، ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى ذلك.

ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، باستكمال الدراسات بشأن الحلول المقترحة؛ سواء دراسات الجدوى الاقتصادية، أو الدراسات المرورية الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين هيئة الأوقاف ونادي الزمالك؛ وذلك بهدف الوصول إلى الحلول النهائية الجذرية لهذه المشكلة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولى نادي الزمالك

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