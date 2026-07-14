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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة نجم أستون فيلا

أستون فيلا
أستون فيلا
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة التعاقد مع النجم الدولي البلجيكي يوري تيليمانس، لاعب نادي أستون فيلا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكره خبير الميركاتو "فابريزو رومانو"، عبر حسابه على "إكس"، فإن تيليمانس اجتاز الفحص الطبي بمانشستر يونايتد تمهيداً للانتقال إلى قلعة أولد ترافورد في الموسم المقبل.

وأضاف أن اللاعب البلجيكي سوف يوقع على عقداً مع اليونايتد ممتد لمدة خمس سنوات قادمة وبالتحديد حتى شهر يونيو من العام 2031.

وختم أن مانشستر يونايتد يعلن عن التعاقد معيوري تيليمانس خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أعلن، عن التعاقد مع أندريه سانتوس، لاعب نادي تشيلسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه توصل إلى اتفاق مع نادي تشيلسي للحصول على خدمات النجم البرتغالي أندريه سانتوس لمدة خمسة سنوات قادمة.

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مانشستر يونايتد النجم الدولي البلجيكي يوري تيليمانس نادي أستون فيلا أستون فيلا

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