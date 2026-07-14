مانشستر يونايتد يحسم صفقة نجم أستون فيلا

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة التعاقد مع النجم الدولي البلجيكي يوري تيليمانس، لاعب نادي أستون فيلا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكره خبير الميركاتو "فابريزو رومانو"، عبر حسابه على "إكس"، فإن تيليمانس اجتاز الفحص الطبي بمانشستر يونايتد تمهيداً للانتقال إلى قلعة أولد ترافورد في الموسم المقبل.

وأضاف أن اللاعب البلجيكي سوف يوقع على عقداً مع اليونايتد ممتد لمدة خمس سنوات قادمة وبالتحديد حتى شهر يونيو من العام 2031.

وختم أن مانشستر يونايتد يعلن عن التعاقد معيوري تيليمانس خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أعلن، عن التعاقد مع أندريه سانتوس، لاعب نادي تشيلسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه توصل إلى اتفاق مع نادي تشيلسي للحصول على خدمات النجم البرتغالي أندريه سانتوس لمدة خمسة سنوات قادمة.