فرج عامر: حسام عبد المجيد مرشح للانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي

أثار المهندس فرج عامر الجدل بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، بعدما كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هناك احتمالًا كبيرًا لانتقال مدافع نادي الزمالك إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حسام عبد المجيد

وكتب فرج عامر: "من المحتمل أن حسام عبد المجيد سوف ينتقل إلى أستون فيلا هذا الصيف"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن المفاوضات أو موقف الناديين من الصفقة.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الزمالك أو أستون فيلا يؤكد وجود اتفاق لإتمام الصفقة، لتظل تصريحات فرج عامر في إطار التوقعات والأنباء غير الرسمية حتى هذه اللحظة