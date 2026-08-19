عالم أزهري: مساعدة الزوجة في الإنفاق على أبنائها من باب «الفضل» وليس «الفرض»

أكد الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية ألزمت الأب بالنفقة على أبنائه، مشيراً إلى أن مساعدة الزوجة لزوجها في الإنفاق على أبنائها من باب الفضل وليس من باب الفرض.

وأوضح، رضا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» أن من أبرز الإشكاليات في المجتمع أن بعض الآباء، بعد الانفصال، يتركون مسئولية رعاية الأبناء بالكامل على عاتق الأم، وكأنهم لم تعد لهم علاقة بأبنائهم، مؤكدًا أن الزواج يتطلب القدرة على تحمل أعبائه ونفقاته.

وأكد الدكتور إبراهيم رضا، أن الزواج في الشريعة الإسلامية تتغير أحكامه وفقًا لحال الشخص وقدرته، لافتًا إلى أن من لا يملك القدرة المالية على فتح بيت وتحمل مسئولياته لا يجوز له الإقدام على الزواج بما يترتب عليه من ضرر.