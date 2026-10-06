الرئاسة الكورية الجنوبية تشيد بدور مصر كمركز لوجيستي دولي يعزز العلاقات بين القاهرة وسول

أبرزت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كانج يو جونج اليوم الثلاثاء زيارة الدولة المقرر أن يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سول، غدا الأربعاء؛ تلبية لدعوة من نظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونج.

وقالت كانج، وفقًا لهيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية، إنه من المقرر أن تتركز زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد التبادلات الشعبية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا الإقليمية والعالمية.

وسلطت الضوء على دور مصر كمركز لوجيستي دولي يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيدة بقيام كوريا الجنوبية ومصر بتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والتعليم والشئون الاقتصادية، وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1995.