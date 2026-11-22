وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة «النهار لايف»، رسالة مهمة إلى الآباء والأمهات بشأن اختيار الزوج المناسب لبناتهم، محذرة من التسرع في الموافقة على أول عريس يتقدم للفتاة لمجرد امتلاكه سيارة أو وظيفة جيدة أو راتب مرتفع.

وقالت مفيدة شيحة: «أقول لكل أب وأم عندهم بنت، أرجوكم بلاش نوافق على أول عريس يتقدم لبنتنا علشان عنده عربية وشغل كويس ومرتب كبير»، مشددة على ضرورة السؤال عن العريس جيدًا في المنطقة التي يعيش فيها، والتعرف على تفاصيل شخصيته وسلوكه وطريقة تعامله مع الآخرين قبل اتخاذ قرار الزواج.

وأضافت أن اختيار الزوج لا ينبغي أن يعتمد على الإمكانيات المادية والمظاهر الاجتماعية فقط، مؤكدة أن فكرة أن الأسرة «بتشتري راجل» لم تعد موجودة، لأن الأمر لا يتعلق بشراء عريس، وإنما باختيار حياة كاملة لابنتها مع الشخص المناسب الذي يستطيع أن يوفر لها الأمان والاستقرار.

وشددت مفيدة شيحة على أن مسؤولية الأب تجاه بناته لا تنتهي بالزواج، قائلة إن الأب مسؤول عن بناته ليوم الدين، داعية الآباء إلى إبقاء أبوابهم مفتوحة أمام بناتهم، حتى يشعرن دائمًا بأن لهن سندًا وظهرًا يمكنهن العودة إليه مهما كانت الظروف.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أهمية دور الأسرة في حماية بناتها من الاختيارات غير المدروسة، وأن الاطمئنان على أخلاق العريس وشخصيته وسلوكه لا يقل أهمية عن السؤال عن عمله ودخله وإمكاناته المادية.