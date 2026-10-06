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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
أسماء عبد الحفيظ

ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل مفاجئ رغم عدم تغيير عادات الاستخدام قد يثير تساؤلات كثيرة داخل المنزل، خاصة إذا كانت الأجهزة تعمل لساعات طويلة أو تظل موصلة بالكهرباء حتى بعد إيقاف تشغيلها.

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

ولا يعني ارتفاع الاستهلاك بالضرورة وجود عطل في العداد، فقد تكون بعض الأجهزة المنزلية من الأسباب التي ترفع استهلاك الكهرباء تدريجيًا، خصوصًا الأجهزة التي تعتمد على التسخين أو التبريد أو تعمل لفترات طويلة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- التكييف

ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل مفاجئ

يعد التكييف من أكثر الأجهزة التي يمكن أن تؤثر على استهلاك الكهرباء، خاصة مع تشغيله لساعات طويلة أو ضبط درجة الحرارة على مستوى منخفض جدًا.

كما أن اتساخ الفلاتر أو ضعف كفاءة الجهاز قد يجعله يعمل لفترة أطول للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، وبالتالي يزيد استهلاك الكهرباء.

2- السخان الكهربائي

ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل مفاجئ  

السخان من الأجهزة التي تحتاج إلى قدر كبير من الكهرباء لتسخين المياه، وقد يرتفع استهلاكه مع الاستخدام المتكرر أو تركه يعمل لفترات طويلة.

ومن الأفضل ضبط درجة الحرارة على مستوى مناسب وعدم تشغيله دون الحاجة إليه.

3- الثلاجة

الثلاجة تعمل على مدار اليوم، ولذلك فإن كفاءتها تؤثر بشكل مستمر على استهلاك الكهرباء.

وقد يؤدي فتح الباب بشكل متكرر أو وجود مشكلة في إحكام غلق الباب أو ضعف التبريد إلى تشغيل الضاغط لفترات أطول، ما قد ينعكس على الاستهلاك.

4- الفريزر

الفريزر أيضًا من الأجهزة التي تعمل بشكل مستمر، ويمكن أن يزيد استهلاكه إذا تراكم الثلج داخله أو كان الباب لا يغلق بإحكام.

لذلك يجب التأكد من سلامة الإغلاق وتنظيف الجهاز وفق تعليمات الشركة المصنعة.

5- الغسالة

قد يرتفع استهلاك الغسالة مع كثرة دورات التشغيل، خاصة عند استخدام برامج تعتمد على تسخين المياه.

ولذلك يمكن اختيار البرنامج المناسب لكمية الملابس ودرجة الاتساخ، مع تجنب تشغيل الغسالة أكثر من مرة دون حاجة.

6- المكواة

رغم أن المكواة لا تعمل طوال اليوم، فإنها من الأجهزة التي تعتمد على التسخين وتحتاج إلى قدرة كهربائية مرتفعة أثناء تشغيلها.

ومن الأفضل تجميع الملابس التي تحتاج إلى الكي وتشغيل المكواة مرة واحدة بدلًا من تشغيلها لفترات متقطعة على مدار اليوم.

7- الفرن والبوتاجاز الكهربائي

الأفران والأجهزة التي تعتمد على التسخين الكهربائي قد تستهلك كمية ملحوظة من الكهرباء عند استخدامها لفترات طويلة.

وكلما زادت مدة التشغيل، ارتفع استهلاك الطاقة، لذلك يفضل استخدام الجهاز حسب الحاجة وعدم تركه يعمل دون داعٍ.

هل الأجهزة وهي مغلقة تستهلك كهرباء؟

بعض الأجهزة الإلكترونية قد تستمر في استهلاك كمية صغيرة من الكهرباء أثناء وضع الاستعداد، خصوصًا الأجهزة التي تحتوي على لمبات أو شاشات تظل مضاءة بعد إيقاف تشغيلها من جهاز التحكم.

ولذلك يمكن فصل الأجهزة غير المستخدمة لفترات طويلة من مصدر الكهرباء، خصوصًا الشواحن والأجهزة الإلكترونية التي لا تحتاج إلى البقاء متصلة طوال الوقت.

ماذا تفعلين إذا زادت الفاتورة فجأة؟

إذا لاحظتِ زيادة غير معتادة في فاتورة الكهرباء، راجعي أولًا عدد ساعات تشغيل الأجهزة التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، مثل التكييف والسخان والأفران.

كما يمكن مقارنة قراءة العداد الحالية بالقراءة السابقة، والتأكد من عدم وجود أجهزة تعمل لفترات طويلة دون ملاحظة.

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