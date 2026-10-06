الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا ويؤكد تضامنه مع كوريا الجنوبية واليابان

أدان الاتحاد الأوروبي إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا يوم السبت الماضي، معتبرًا أن عملية الإطلاق تمثل انتهاكًا جديدًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن تضامنه الكامل مع شركائه في المنطقة، لا سيما كوريا الجنوبية واليابان، في مواجهة هذه التطورات.

وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تتوقف كوريا الشمالية عن هذه الأعمال غير القانونية التي من شأنها زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وأن تلتزم بتعهداتها الدولية، وتعاود الانخراط في مسار دبلوماسي هادف، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين.