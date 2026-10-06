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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق فعاليات منتدى "الحلول الرقمية" في موسكو

منتدى "الحلول الرقمية" في موسكو
منتدى "الحلول الرقمية" في موسكو
أ ش أ

انطلقت اليوم الثلاثاء، في المركز الوطني "روسيا" بالعاصمة موسكو، فعاليات الدورة الثانية من منتدى "الحلول الرقمية"، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، حيث يناقش التحول التكنولوجي في روسيا، ويستعرض أحدث الحلول الرقمية.

وتشارك حكومة موسكو في المنتدى بمجموعة من المشاريع الرقمية للعاصمة في مجالات التعليم والصحة والنقل والسياحة والخدمات الحكومية وغيرها -وفقا لوكالة الأنباء الروسية " سبوتنك".

ويكتسب المنتدى هذا العام صفة دولية، مع توقع مشاركة نحو 20 ألف زائر، بينهم ممثلون عن أكثر من 100 دولة، ويجمع الحدث ممثلي الجهات الحكومية وقطاع الأعمال ومجتمع تكنولوجيا المعلومات، فيما تتضمن برنامجه أكثر من 120 جلسة بمشاركة أكثر من 700 متحدث.

وتتركز المناقشات على تطوير البنى التحتية الرقمية والمنصات الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، والأمن السيبراني والبرمجيات، إلى جانب منصات التعليم والخدمات الرقمية والترفيه. كما يصاحب المنتدى معرضًا للحلول التكنولوجية الحديثة، يتيح للزوار التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في مختلف القطاعات، إلى جانب ورش عمل في الثقافة الرقمية واستشارات مهنية وأنشطة تفاعلية للجمهور.

ويعدّ الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الرئيسية للمنتدى هذا العام، وأفاد المكتب الصحفي لإدارة تكنولوجيا المعلومات في موسكو، بأن "تقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت إحدى المحاور الرئيسية للمنتدى هذا العام. وتنفذ موسكو أكثر من 130 مشروعاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الحياة بالمدينة، بدءا من الرعاية الصحية والتعليم ووصولا إلى التخطيط العمراني والنقل وتفاعل السكان".

ومن بين أبرز المشاريع المعروضة خدمة "المعلم الرقمي"، وهي من أحد الحلول الرائدة القائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن "مدرسة موسكو الإلكترونية"، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل مستوى الطالب وتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى تعزيز، ثم تشكيل مسار تعليمي شخصي واختيار تدريبات إضافية. وتتوافر الخدمة حاليًا في الرياضيات والفيزياء وعلوم الحاسوب واللغة الإنجليزية، وقد تم استخدامها أكثر من 20 مليون مرة خلال العام الدراسي الماضي.

كما يمكن لزوار فعاليات المنتدى تجربة أداة الذكاء الاصطناعي في خدمة "روسباس" لإنشاء مسار سياحي شخصي وفق الوجهة وعدد الأيام واهتمامات المستخدم، مع مراعاة أوقات الزيارة وسهولة التنقل بين المواقع، وتقدم الأداة ما يصل إلى 6 خيارات يمكن تعديلها وفق رغبات المستخدم.

ويستعرض جناح موسكو كذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في "التوأم الرقمي للمدينة"، الذي يعتمد على أكثر من 12 مليون صورة جوية وأرضية يتم التقاطها سنويًا، وتستخدم الشبكات العصبية لمعالجة الصور وتحسين جودتها وإزالة السيارات والعناصر، التي تعيق رؤية البيئة الحضرية، بما يسهم في إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد أكثر دقة وواقعية للعاصمة.

ويعرض جناح موسكو، إلى جانب مشاريع الذكاء الاصطناعي، مجموعة من الحلول الرقمية التي طوّرتها العاصمة، من بينها "مدرسة موسكو الإلكترونية" التي أكملت هذا العام 10 سنوات، ونظام "إيمياس" (المنظومة الرقمية الشاملة لإدارة الرعاية الصحية في مدينة موسكو بروسيا) والخدمات الإلكترونية للمدينة، إضافة إلى "بطاقة موسكوفيت"، التي تعمل منذ 25 عامًا. كما يمكن للزوار تجربة تطبيق "حديقة حيوان موسكو AR" القائم على تقنية الواقع المعزز.

وتعرض موسكو أيضا تجربتها في نقل الحلول الرقمية إلى المناطق الروسية الأخرى، بما يشمل مشاريع في مجالات التعليم والرعاية الصحية والأعمال والسياحة.

المركز الوطني روسيا موسكو منتدى الحلول الرقمي

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