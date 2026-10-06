تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

كشفت تقارير صحفية تفاصيل إصابة النجم الفرنسي جيريمي جاكيه، مدافع نادي ليفربول، خلال تواجده مع معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولى الحالية.

وتم استبعاد جيريمي جاكيه، من مباراة منتخب فرنسا أمام بلجيكا التى أقيمت مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، بسبب الإصابة.

وبحسب ما ذكرته شبكة " سكاى سبورتس"، فإن جاكيه، تعرض للإصابة في أوتار الركبة قبل إنطلاق لقاء فرنسا أمام بلجيكا.

وأوضحت أن المدافع الفرنسي سوف يخضع لفحوصات طيبة فور عودته إلى ناديه ليفربول لتحديد فترة غيابه عن الريدز.

ويواجه ليفربول مانشستر سيتي بقمة منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.