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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح يحجز مكانه بين أساطير الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

لا يزال محمد صلاح حاضرا بقوة في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز رغم مغادرته المسابقة وخوض تجربة جديدة مع طرابزون سبور التركي بعدما ترك النجم المصري إرثا رقميا مميزا خلال سنواته بقميص ليفربول وضعه ضمن قائمة كبار اللاعبين الأكثر تأثيرًا في حسم مباريات البريميرليج.

وتكشف إحصائية حديثة عن حضور محمد صلاح ضمن قائمة أبرز اللاعبين أصحاب الأهداف الحاسمة في تاريخ البريميرليج، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الاستثنائية في الملاعب الإنجليزية.

محمد صلاح سادسا بين أصحاب الأهداف الحاسمة

ووفقا لإحصائية نشرتها شبكة "GIVEMESPORT" البريطانية سجل محمد صلاح 57 هدفا حاسما خلال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل المركز السادس في القائمة التاريخية.

ونجح قائد منتخب مصر في التفوق على مجموعة من أبرز نجوم المسابقة من بينهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق بالإضافة إلى ثنائي مانشستر يونايتد السابقين آندي كول وريان جيجز وكذلك دوايت يورك.

ويعكس الرقم الذي حققه صلاح حجم تأثيره مع ليفربول، بعدما تحول على مدار سنوات وجوده في إنجلترا إلى أحد أبرز العناصر الهجومية القادرة على حسم المباريات في اللحظات المهمة.

صلاح يقترب من تيري هنري

ويحتل الفرنسي تيري هنري، أسطورة أرسنال المركز الخامس في القائمة برصيد 59 هدفا حاسمًا، ليصبح الفارق بينه وبين محمد صلاح هدفين فقط.

ويتقدم هنري على صلاح بينما يواصل النجم المصري مطاردة أصحاب المراكز المتقدمة في القائمة بعدما نجح في تجاوز عدد من الأسماء التاريخية التي تركت بصمة واضحة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شيرر يتصدر القائمة وروني وصيفا

ويأتي الأسطورة آلان شيرر على رأس قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى 68 هدفا حاسما مستفيدا من مسيرته الطويلة مع بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد.

ويحتل واين روني المركز الثاني برصيد 66 هدفا حاسما بينما يتساوى فرانك لامبارد وهاري كين في المركز الثالث برصيد 61 هدفًا لكل منهما.

ويأتي تيري هنري خامسا بـ59 هدفا ثم محمد صلاح في المركز السادس بـ57 هدفا.

أجويرو في المركز السابع

ويظهر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في المركز السابع برصيد 48 هدفا حاسما بفارق 9 أهداف عن محمد صلاح.

ورغم ابتعاده عن المراكز الستة الأولى، فإن أجويرو يمتلك واحدة من أشهر اللحظات في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفا قاتلا في شباك كوينز بارك رينجرز خلال الجولة الأخيرة من موسم 2011-2012 ليقود مانشستر سيتي إلى التتويج بلقب المسابقة.

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الحاسمة

وجاء ترتيب أبرز اللاعبين في القائمة وفقا للإحصائية كالتالي:

1- آلان شيرر – 68 هدفا حاسما.

2- واين روني – 66 هدفا حاسما.

3- فرانك لامبارد – 61 هدفا حاسما.

4- هاري كين – 61 هدفا حاسما.

5- تيري هنري – 59 هدفا حاسما.

6- محمد صلاح – 57 هدفا حاسما.

7- سيرجيو أجويرو – 48 هدفا حاسما.

8- آندي كول – 46 هدفا حاسما.

9- دوايت يورك – 45 هدفا حاسما.

10- ريان جيجز – 42 هدفا حاسما.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي طرابزون سبور التركي ليفربول أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الحاسمة

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