16 طعنة تنهي حياة ربة منزل بجرجا.. والزوج يسقط في قبضة الأمن قبل هروبه للقاهرة

شهدت قرية نجع العصارة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، جريمة قتل مأساوية، بعدما لقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر مصرعها متأثرة بإصابتها بـ16 طعنة، إثر تعدي زوجها عليها بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل مسكن الزوجية، بسبب خلافات مالية.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منزل بدائرة مركز جرجا، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث المركز وإدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا بعدة طعنات متفرقة بالجسد، بلغ عددها نحو 16 طعنة، حيث جرى نقلها بمعرفة شقيقها إلى مستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها وزوجها، البالغ من العمر 44 عامًا، بسبب مطالبة الزوج بالحصول على مبلغ مالي من زوجته بالقوة، قبل أن تتطور الخلافات إلى مشاجرة استمرت قرابة ساعة، انتهت بتعديه عليها بسلاح أبيض وإصابتها بالطعنات التي أودت بحياتها.

وأشارت التحريات إلى أن الزوجين لديهما ثلاثة أبناء، ولدين وبنت، فيما فر المتهم من مسرح الجريمة عقب ارتكاب الواقعة، محاولًا الهروب إلى محافظة القاهرة.

وبتكثيف جهود البحث وتتبع خط سير المتهم، والاستعانة بتفريغ كاميرات المراقبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائه وضبطه بدائرة مركز البلينا، وتحديدًا بقرية برديس، قبل تمكنه من الهروب إلى القاهرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ونقله إلى مركز شرطة جرجا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، فيما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها وبيان سبب الوفاة، واستكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة.