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الإشراف العام
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د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

د. هبة محمد عيد
د. هبة محمد عيد

​في ذاكرة الأوطان أيام جليلة تبقى حية في القلوب لأنها تجسد قيمًا ساطعة تتوارثها الأجيال وتأتي حرب السادس من أكتوبر في صدارة هذه الذكريات الخالدة كملحمة وطنية استرد فيها المصريون أرضهم وكرامتهم بالإرادة والعلم والتضحية ولم يكن عبور القناة إنجازًا عسكريًا فحسب بل كان لوحة مجتمعية راقية تلاحمت فيها بطولات الجيش مع صبر الأسرة ووعي الشعب خلف هدف واحد. 

واليوم يخوض مجتمعنا معارك لا تقل أهمية تتطلب وعيًا راقياً لحماية أفراد المجتمع من الإحباط والتفكك وسط التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية فلم يعد صون الوطن مقصوراً في حماية الحدود بل امتد ليشمل حماية الفكر والقيم الأخلاقية ودعم طاقات الإنتاج ومن هنا يبرز دور الشباب باعتبارهم القلب النابض للمجتمع وأمله المشرق من خلال سعيهم للعلم وإتقان العمل والمشاركة المجتمعية الواعية.

وفي هذا السياق تكتمل منظومة الوعي لتتضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام مع الدور الوطني النبيل للقوات المسلحة، فالبيت يغرس البذور الأولى للقيم بينما تجسد القوات المسلحة القدوة الحية للشباب في الانضباط والتضحية ولا يقتصر دورها على الجانب العسكري فقط بل يمتد إلى إطلاق حملات توعوية ومبادرات تثقيفية مكثفة تنظمها إدارة الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية والجامعات المصرية وتشمل هذه المبادرات إقامة الندوات التثقيفية الدورية بالجامعات للتوعية بمفاهيم الأمن القومي وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس إضافة إلى تقديم دورات التفكير الاستراتيجي وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات التنموية الكبرى ليرى الشباب حجم الإنجاز على أرض الواقع ويتعلموا كيفية مواجهة الشائعات وحماية أفكارهم ومن هذا التلاحم تنشأ بيئة حاضنة للشباب تحترم طموحهم وتغرس في نفوسهم الوفاء لتاريخ وطنهم ليدرك الجيل الجديد أن استقرار البلاد هو ثمرة جهد وتكامل بين كافة أبناء الوطن حماة ورعاة.

​ولكي نعبر تحديات عصرنا بنفس الروح يجدر بنا أن نجعل من العلم منارة ومن العمل قيمة راقية ومن الوعي مسؤولية وكما عبر أبطال الأمس القناة فإن شباب اليوم قادرون بعقولهم وانتمائهم على عبور كافة التحديات لبناء المستقبل. 

وفي ختام هذه السطور تتجسد في أذهاننا مقولة الرئيس الراحل أنور السادات الخالدة "إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف" لتظل القوات المسلحة بحق هي ذلك الدرع الحامي والسيف القاطع في مواجهة كافة التحديات والمخاطر المحيطة بنا فكل الشكر والتقدير لأبطالنا الذين يقفون بجد وإخلاص لحماية أمن مصر واستقرارها وألف تحية لكل شهيد ضحى بروحه ولكل جندي ساهر على الحدود يقف بصلابة لتظل مصر دائمًا عزيزة وآمنة بأبنائها المخلصين.

ذاكرة الأوطان حرب السادس من أكتوبر الذكريات الخالدة ملحمة وطنية لوحة مجتمعية راقية بطولات الجيش وعي الشعب

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