طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل المسقعة بالبشاميل باعتبارها من الأطباق المصرية الشهيرة التي يمكن تقديمها بشكل مختلف عن الطريقة التقليدية. وتتميز هذه الوصفة بمزيج من الباذنجان والفلفل وصلصة الطماطم واللحم المفروم، مع طبقة كريمية من البشاميل والجبنة الموتزاريلا على الوجه.

وتعد المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة من الوصفات المشبعة والمناسبة للغداء والعزومات، كما يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة الخضراء.

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

مكونات المسقعة بالشاميل:

2 حبة باذنجان رومي كبيرة.

2 حبة فلفل أخضر.

2 حبة طماطم مقطعة.

1 بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 كوب عصير طماطم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

250 جرامًا من اللحم المفروم المعصج.

مكونات البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 أكواب لبن دافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

ـ تبدأ الوصفة بتجهيز الباذنجان، حيث يُقطع إلى شرائح، ثم يُرش بالقليل من الملح ويُترك عدة دقائق. بعد ذلك يمكن تشويحه أو دهنه بكمية مناسبة من الزيت ووضعه في الفرن حتى يصبح طريًا ويحصل على لون ذهبي.

ـ في إناء آخر، يُشوح البصل المفروم والثوم في الزيت، ثم تضاف الطماطم المقطعة وعصير الطماطم، مع الملح والفلفل الأسود والكمون، وتترك المكونات على نار هادئة حتى تتسبك الصلصة جيدًا.

ـ بعد ذلك تضاف اللحمة المفرومة المعصجة إلى صلصة الطماطم، وتقلب المكونات معًا حتى تتجانس.

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

طريقة تحضير البشاميل

لتحضير البشاميل، تذاب الزبدة في إناء على النار، ثم يضاف إليها الدقيق مع التقليب جيدًا.

يُضاف اللبن الدافئ تدريجيًا مع استمرار التقليب حتى يصبح خليط البشاميل ناعمًا ومتجانسًا، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود ورشة من جوزة الطيب.

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

طريقة رص المسقعة بالبشاميل

تُجهز صينية مناسبة للفرن، ثم ترص بها طبقة من الباذنجان والفلفل، ويضاف فوقها خليط اللحم المفروم وصلصة الطماطم.

وتكرر الطبقات حسب حجم الصينية، ثم يسكب البشاميل على الوجه بحيث يغطي الطبقة الأخيرة، وتوزع فوقه الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

تدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة، أو حتى يحمر الوجه ويكتسب اللون الذهبي الشهي.

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

سر نجاح المسقعة بالبشاميل

يكمن سر تميز المسقعة بالبشاميل في الجمع بين النكهة الغنية لصلصة الطماطم والباذنجان والفلفل واللحم المفروم، مع القوام الكريمي الناعم للبشاميل.

كما تضيف الجبنة الموتزاريلا طبقة ذهبية شهية على الوجه، وتمنح الطبق قوامًا ومذاقًا مميزين.

طريقة تقديم المسقعة بالبشاميل

بعد إخراج الصينية من الفرن، يفضل تركها لمدة 10 دقائق قبل التقطيع، حتى تتماسك الطبقات ويسهل تقديمها.

وتقدم المسقعة ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، مع طبق من السلطة الخضراء.

وبهذه الطريقة يمكن تقديم المسقعة المصرية التقليدية بلمسة مختلفة، لتصبح وصفة مناسبة للغداء والعزومات وتجمع بين الطعم المصري الأصيل والمذاق الكريمي للبشاميل.