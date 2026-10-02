المبكبكة باللحم من الأكلات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير المبكبكة بالعديد من الطرق المختلفة.

مقادير مبكبكة

مكرونة خواتم

لحمة قطع

عصير طماطم

صلصة طماطم

فلفل اخضر حار مفروم

بهارات

بصل مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة مبكبكة باللحم

شوحي البصل في الزيت في إناء على النار ويضاف الملح والفلفل

ضيفي قطع اللحم ويقلب كل الخليط على النار

ضعي الفلفل الحار وصوص الطماطم والبهارات حسب الرغبة

ضيفي الماء حسب الحاجة ويغطى الخليط ويترك حتى قرب تمام النضج

ضعي المكرونة ويقلب كل الخليط

تغرف وتقدم عند تمام النضج