فطيرة السجق من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير فطيره مشلتت بالسجق بخطوات بسيطة وسريعة .

وإليكم طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق.

مقادير فطير مشلتت بالسجق

عجينة فطير

الحشو:

سجق قطع

بصل مفروم

فلفل رومي مفروم

فلفل حار مفروم

ملح

فلفل أسود

زيت

جبنة رومي مبشورة

طريقة تحضير فطير مشلتت بالسجق

أفردي العجينة بالنشابة، ثم أدهنيها جيداً بالسمنة المذابة

يمكن إضافة القليل من الزيت للسمنة المذابة لفرد الفطير

طبقي العجينة وتغطى وتترك لترتاح

للحشو :

شوحي السجق والبصل في الزيت في إناء على النار

ضيفي الملح والفلفل والفلفل الرومى والحار ويقلب كل الخليط

اتركي الخليط ليبرد

أفردي العجينة المطبقة بالنشابة وتحشى بخليط السجق والجبنة الرومى المبشورة وتدهن بمزيد من خليط السمنة المذابة

توضع في صينية فى الفرن حتى تمام النضج