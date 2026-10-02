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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكلاب نهشتها.. العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بالطريق العام بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من الفحص الأولي وجود آثار تشير إلى تعرض الجثمان لنهش حيوانات ضالة، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد شوارع منطقة مساكن أبناء الجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبصحبتها سيارة إسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثمان لطفلة حديثة الولادة، لم يتجاوز عمرها عدة أيام، وعليها آثار إصابات يُرجح أن تكون ناتجة عن تعرضها لنهش من حيوانات ضالة، عقب إلقائها بمكان العثور عليها.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وفاة الطفلة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الشخص المسؤول عن التخلي عن الطفلة وإلقائها بالطريق العام، من خلال فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع العثور عليها، فضلًا عن إجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عنها.

6 أكتوبر جثة طفلة حديثة الولاد الجيزة مديرية أمن الجيزة

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