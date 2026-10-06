بالإشارة إلى نصر أكتوبر.. محمود صلاح يشعل تصفيات شمال إفريقيا بهدف في شباك الجزائر

احتفل محمود صلاح، لاعب منتخب مصر للشباب، بطريقة مميزة عقب تسجيله هدفًا في شباك منتخب الجزائر، خلال مواجهة المنتخبين ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة للبطولة القارية.

وحرص محمود صلاح على الاحتفال بهدفه برفع علامة النصر، في إشارة تزامنت مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، وسط فرحة كبيرة من زملائه في منتخب الشباب الذين حرصوا على الاحتفال معه عقب هز شباك المنتخب الجزائري.

وجاء احتفال لاعبي منتخب مصر ليعكس حالة الحماس والروح المعنوية العالية داخل صفوف الفريق، في ظل أهمية المباراة ورغبة الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مشوار التصفيات.

ويواصل منتخب مصر للشباب منافساته في تصفيات شمال إفريقيا، بحثًا عن حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية.