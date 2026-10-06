من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

كاساديا الفراخ بالجبنة من الأكلات الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وتتميز بمزيج الفراخ المتبلة والخضراوات والجبنة الذائبة داخل خبز التورتيلا المحمص، ما يجعلها اختيارًا مناسبًا لوجبة الغداء أو العشاء.

وتتميز الوصفة بإمكانية تغيير الحشوة حسب الرغبة، مع تقديمها بجانب البطاطس المحمرة أو السلطة أو الصلصات المختلفة.

مكونات كاساديا الفراخ

- نصف كيلو من صدور الفراخ المقطعة إلى شرائح صغيرة.

- 4 أرغفة من خبز التورتيلا.

- كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة.

- حبة فلفل ألوان مقطعة شرائح.

- بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

-ملعقتان كبيرتان من الزيت.

- ملعقة صغيرة من البابريكا.

- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

1. تحضير الفراخ: تُتبل شرائح الفراخ بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة، ثم تُشوح في مقلاة ساخنة بها القليل من الزيت حتى تنضج تمامًا.

2. إضافة الخضراوات: يُضاف البصل والفلفل الألوان إلى الفراخ، ويُقلب الخليط عدة دقائق حتى تذبل الخضراوات قليلًا مع احتفاظها بجزء من قوامها.

3. تجهيز التورتيلا: يوضع رغيف التورتيلا في مقلاة غير لاصقة، ثم تُوزع الجبنة المبشورة على نصفه، وتُضاف كمية مناسبة من حشوة الفراخ والخضراوات.

4. تحمير الكاساديا: يُطوى الرغيف إلى نصفين، ويُترك على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح ذهبي اللون وتذوب الجبنة من الداخل.

5. التقديم: تُقطع الكاساديا إلى مثلثات وتُقدم ساخنة، ويمكن إضافة صلصة الزبادي أو الثومية أو صلصة الطماطم بجانبها.

سر نجاح كاساديا الفراخ

يُفضل عدم زيادة كمية الحشوة حتى يسهل إغلاق التورتيلا، مع استخدام نار متوسطة لضمان ذوبان الجبنة وتحمير الخبز دون احتراقه. كما يجب التأكد من اكتمال نضج الفراخ قبل وضعها داخل الخبز.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تعديل مكوناتها، إذ يمكن إضافة الذرة أو الفطر أو أنواع أخرى من الجبن للحصول على مذاقات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة.