تطور مثير.. خناقة أمام محكمة الطفل بين أسرتي مروان وجودي قبل استئناف حكم دهس بائعة الشاي

شهد محيط محكمة جنح الطفل بأكتوبر مشاجرة بين أفراد من أسرتي الطفلين «مروان» و«جودي»، قبل بدء أولى جلسات استئنافهما على حكم حبسهما عامين، على خلفية اتهامهما بدهس بائعة الشاي «هدير» بمنطقة حدائق الأهرام.

وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين أفراد الأسرتين، بعدما وجهت والدة مروان السباب لأسرة جودي، متهمة إياهم بالسعي للإضرار بنجلها، قبل أن تتطور المشادة إلى تشابك بالأيدي.

وتدخل فريق الدفاع وأمن المحكمة لفض المشاجرة والسيطرة على الموقف.

ترحيل مروان وجودي إلى محكمة الاستئناف

وفي الوقت نفسه، رحلت مأمورية خاصة من قسم شرطة أكتوبر الطفلين «مروان» و«جودي» إلى محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات استئنافهما على حكم الحبس الصادر بحقهما في قضية بائعة الشاي.

وكانت محكمة جنح الطفل بالسادس من أكتوبر، برئاسة المستشار محمود سليمان، قد أصدرت حكمها بحبس الطفلين عامين، على خلفية اتهامهما بدهس «هدير» أثناء قيادتهما سيارة ملاكي دون رخصة سير، في طريق أكتوبر.

وتنظر محكمة جنح مستأنف الطفل الاستئناف المقدم على الحكم، وسط حضور أسرتي المتهمين وفريق الدفاع، فيما شهد محيط المحكمة المشاجرة بين أسرتي المتهمين.