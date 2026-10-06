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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عامل بحوزته 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، وبحوزته أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيداً للاتجار بها.


 عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وضبط بحوزته “أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع”.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار بها وتحقيق أرباح مالية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية الألعاب النارية قطعة ألعاب نارية

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