أكاذيب وتزييف وتشويه .. نشأت الديهي يُهاجم ظاهرة التناقض الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي|فيديو

شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجوماً حاداً على ظاهرة انتشار الشائعات والسب والقذف على منصات التواصل الاجتماعي، مستنكراً التناقض الصارخ بين سلوك بعض المستخدمين والخطاب الديني الذي يُروّجون له عبر حساباتهم الشخصية.

وأوضح «الديهي»، خلال حديثه، عبر برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten» أنه يلاحظ بنفسه انتشار كمية غير مسبوقة من الأكاذيب والتزييف والتشويه التي تستهدف الشخصيات العامة والمؤسسات.

وأشار إلى صعوبات العمل العام، واصفاً إياه بالمنهك والمتعب، مؤكداً أن رضا الناس غاية لا تدرك، ومشدداً على الفرق الشاسع بين النقد الموضوعي البناء والحملات الموجهة التي تستهدف التشويه فقط.

وفي سياق متصل، هاجم الديهي عدداً من الإعلاميين المقيمين في الخارج، ومنهم محمد ناصر ومعتز مطر وأسامة جاويش، محذراً الجمهور من الانسياق وراء طروحاتهم، ووصفهم بتقديم إعلام يفتقر إلى الفهم والمهنية والتجرد.