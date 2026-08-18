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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إرنا: السفير الإيراني في الكويت يلتقي 4 محتجزين منذ 3 أشهر

الكويت
الكويت
قسم الخار جي

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، الثلاثاء، بأن السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي التقى أربعة مواطنين إيرانيين محتجزين في الكويت منذ نحو ثلاثة أشهر، في تطور يأتي وسط توتر متصاعد بين طهران والكويت على خلفية قضية المحتجزين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن «إرنا»، جرى اللقاء اليوم، دون أن تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية واسعة بشأن ظروف الاحتجاز أو التهم الموجهة إلى الأشخاص الأربعة، كما لم يصدر في المعلومات المتاحة بيان كويتي يوضح ملابسات القضية.

وتعود القضية إلى مايو الماضي، عندما أعلنت السلطات الكويتية توقيف أربعة إيرانيين، وقالت إنهم من أفراد الحرس الثوري الإيراني، واتهمتهم بالتسلل إلى الأراضي أو المياه الكويتية في جزيرة بوبيان. وأعلنت الكويت في ذلك الوقت استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية ما وصفته بعمل عدائي.

في المقابل، نفت طهران الاتهامات الكويتية، ووصفتها بأنها «مزاعم لا أساس لها من الصحة»، فيما أكدت أن دخول الأشخاص الأربعة إلى المياه الإقليمية الكويتية لم يكن بهدف تنفيذ عمل عدائي، وأرجعته إلى خلل في نظام الملاحة، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد طالب الكويت بالإفراج عن المواطنين الأربعة، معتبرًا احتجازهم غير قانوني، وأكد أن طهران تحتفظ بحق الرد على ما وصفه بالاعتداء على مركبهم واحتجازهم.

ويأتي لقاء السفير الإيراني بالمحتجزين في ظل أجواء إقليمية شديدة التوتر، ما يضفي أهمية إضافية على التحرك الدبلوماسي، خصوصًا مع استمرار الخلاف بشأن ملابسات توقيف الإيرانيين ووضعهم القانوني.

ويُنظر إلى الزيارة باعتبارها خطوة قنصلية تهدف إلى متابعة أوضاع المحتجزين والتأكد من حصولهم على الرعاية والتمثيل القنصلي، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القضائية أو الاتصالات الدبلوماسية بين طهران والكويت.

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