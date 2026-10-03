الوادي الجديد تستعد لاحتفالات العيد القومي وانتصارات أكتوبر بفعاليات متنوعة

تستعد محافظة الوادي الجديد لتنظيم احتفالاتها بالعيد القومي الـ67، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة التي تجمع بين استعراض إنجازات المحافظة وافتتاح المشروعات الخدمية والتعليمية والأنشطة الرياضية والفنية.

وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة المشير طنطاوي، حيث يتم عرض أبرز إنجازات المحافظة خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض رؤية العمل خلال المرحلة المقبلة، يعقب ذلك تدشين القافلة الطبية بمركز الإشعاع الحضاري، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية.

ويتضمن برنامج الاحتفالات إطلاق الماراثون الرياضي ومبادرة خفض الأسعار، ثم التوجه إلى الاستاد الرياضي لمتابعة العروض الرياضية والفنية وفعاليات الاصطفاف، بالإضافة إلى عروض المظلات الجوية، على أن تختتم الفعاليات بالحفل الفني المسائي بسينما هيبس.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى انتصارات أكتوبر، وسط دعوة عامة للمواطنين للمشاركة في الاحتفالات.