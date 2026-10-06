اليابان تقدم مساعدات طارئة لليمن وجيبوتي بقيمة 10ملايين دولار

أعلنت اليابان تقديم مساعدات طارئة بقيمة 10 ملايين دولار إلى اليمن وجيبوتي، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد التوترات المرتبطة بميليشيا الحوثي في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال تصريحات للصحفيين في طوكيو، إن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة مضيق باب المندب، يمثل أهمية بالغة للمجتمع الدولي، ومن بينها اليابان، خصوصاً من منظور أمن الطاقة.

وأوضح موتيجي أن ميليشيا الحوثي كثفت أعمالها العسكرية منذ يوليو في اليمن، الذي يطل على مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن استمرار التوترات انعكس على الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأضاف أن أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً، إلى جانب تدفق لاجئين إلى جيبوتي، أسهمت في تفاقم الوضع الإنساني، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من المساعدات اليابانية الجديدة سيخصص لليمن.

10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية

وتأتي المساعدات اليابانية في وقت يواجه فيه اليمن أزمة إنسانية مستمرة منذ سنوات، بالتزامن مع عودة الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي خلال الأشهر الأخيرة.

ويشهد اليمن صراعاً متواصلاً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

واستؤنفت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في يوليو، في تصعيد وصف بأنه الأشد منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وبدأت في أبريل 2022.

تصعيد حول باب المندب

وتصاعدت حدة المعارك خلال سبتمبر، مع إعلان الحوثيين السيطرة على مناطق رئيسية في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية وجزيرة ميون الواقعة عند مضيق باب المندب.

ويمثل المضيق أهمية استراتيجية كبيرة لحركة التجارة والطاقة العالمية، وهو ما يفسر تركيز اليابان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتأمين حركة الملاحة.

وفي تطور ميداني متصل، أعلن رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، إطلاق عملية «فجر اليمن»، قائلاً إنها تستهدف استعادة مؤسسات الدولة، واستعادة العاصمة صنعاء، وإنهاء سيطرة الحوثيين.