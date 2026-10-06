قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود ناجي حكماً لمباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي فى دوري أبطال إفريقيا
نبيل فهمي يشيد بقدرة السودان ومؤسساته الوطنية على الصمود أمام التحديات
تقديرًا لسنوات عطائه.. ممر شرفي لعامل مدرسة نجع الكوم في الأقصر بعد بلوغه المعاش
إحتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. الإفراج عن 1906 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
وكيل دفاع النواب: انتصارات أكتوبر ستظل مسارًا لعزيمة الدولة نحو البناء والتنمية
المحلل السياسي الباكستاني وقاص محمود لـ«صدى البلد»: اتفاقية مكة تعزز الردع الإقليمي.. وباكستان أمام مسؤولية مزدوجة بين الدفاع عن السعودية واحتواء التصعيد مع إيران
الرئاسة الكورية الجنوبية تشيد بدور مصر كمركز لوجيستي دولي يعزز العلاقات بين القاهرة وسول
اعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج بتهمة الشروع في الخيانة
اليابان تقدم مساعدات طارئة لليمن وجيبوتي بقيمة 10ملايين دولار
القيادة المركزية الأمريكية تنفي المزاعم الإيرانية بشأن تحطم مروحية تابعة للبحرية بالبحر الأحمر
مطار القاهرة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين .. صور
تطور مثير.. خناقة أمام محكمة الطفل بين أسرتي مروان وجودي قبل استئناف حكم دهس بائعة الشاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تقدم مساعدات طارئة لليمن وجيبوتي بقيمة 10ملايين دولار

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت اليابان تقديم مساعدات طارئة بقيمة 10 ملايين دولار إلى اليمن وجيبوتي، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد التوترات المرتبطة بميليشيا الحوثي في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال تصريحات للصحفيين في طوكيو، إن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة مضيق باب المندب، يمثل أهمية بالغة للمجتمع الدولي، ومن بينها اليابان، خصوصاً من منظور أمن الطاقة.

وأوضح موتيجي أن ميليشيا الحوثي كثفت أعمالها العسكرية منذ يوليو في اليمن، الذي يطل على مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن استمرار التوترات انعكس على الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأضاف أن أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً، إلى جانب تدفق لاجئين إلى جيبوتي، أسهمت في تفاقم الوضع الإنساني، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من المساعدات اليابانية الجديدة سيخصص لليمن.

10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية

وتأتي المساعدات اليابانية في وقت يواجه فيه اليمن أزمة إنسانية مستمرة منذ سنوات، بالتزامن مع عودة الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي خلال الأشهر الأخيرة.

ويشهد اليمن صراعاً متواصلاً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

واستؤنفت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في يوليو، في تصعيد وصف بأنه الأشد منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وبدأت في أبريل 2022.

تصعيد حول باب المندب

وتصاعدت حدة المعارك خلال سبتمبر، مع إعلان الحوثيين السيطرة على مناطق رئيسية في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية وجزيرة ميون الواقعة عند مضيق باب المندب.

ويمثل المضيق أهمية استراتيجية كبيرة لحركة التجارة والطاقة العالمية، وهو ما يفسر تركيز اليابان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتأمين حركة الملاحة.

وفي تطور ميداني متصل، أعلن رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، إطلاق عملية «فجر اليمن»، قائلاً إنها تستهدف استعادة مؤسسات الدولة، واستعادة العاصمة صنعاء، وإنهاء سيطرة الحوثيين.

اليمن وجيبوتي اليابان الحوثيين 10 ملايين دولار ميليشيا الحوثي البحر الأحمر مضيق باب المندب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

ترشيحاتنا

النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم

برلماني يقترح إنشاء «صندوق جودة الحياة»

حزب الشعب الجمهوري

ضخ قيادات جديدة.. الشعب الجمهوري يستكمل خريطة أماناته بغرب الدلتا

مصطفى مجاهد

مصطفى مجاهد: انتصارات أكتوبر تجسد قدرة المصريين على تجاوز التحديات وحماية مقدرات الوطن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

مش ممنوعين من الأكل.. 7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد