الجامعة العربية: ندعم السعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وسيادتها

أدانت جامعة الدول العربية، استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت جامعة الدول العربية، إن التمادي في المساس بأمن المقدسات الإسلامية وحرمتها يمثل تجاوزا بالغ الخطورة واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وأضافت جامعة الدول العربية: “استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض سلامة المسافرين والعاملين للخطر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية”.

وتابعت جامعة الدول العربية: “ندعم السعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها”.



جامعة الدول العربية: استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي من شأنه إطالة أمد الأزمة اليمنية وتهديد أمن دول الجوار والممرات المائية الدولية