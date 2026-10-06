الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب تدين الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطارين سعوديين

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الحوثي على مطاري جازان ونجران.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - في بيان لها - إنها تلقت باستنكار شديد أنباء الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مطاري جازان ونجران في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى وقوع ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.

وأضافت الأمانة العامة أنها إذ تعبر عن إدانتها الصارمة لهذا الاعتداء الإرهابي، وشجبها المطلق لاستمرار هذه المليشيا في نهجها العدواني في استهداف الأعيان المدنية، ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات، وفي الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.