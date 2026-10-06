الإعلام اليمنية: أعداد كبيرة من الحوثيين فروا من المخا وريف تعز

قال فيصل بن محمد العواضي، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، إن القوات المسلحة اليمنية تفرض سيطرتها وتعيد الأمن والاستقرار إلى المناطق التي استعادتها، وبينها المخا وذوباب وباب المندب، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن قدرة الحوثيين على العودة أو شن هجمات.

وأوضح العواضي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تحركات ميليشيا الحوثي في هذه المناطق تتركز على زرع الألغام وتفخيخ الطرق بالعبوات الناسفة، مشيرًا إلى فرار أعداد كبيرة من عناصرها من المخا ومناطق عدة في ريف تعز، تاركين خلفهم معداتهم وقدراتهم العسكرية، بحثًا عن النجاة.

وأضاف أن الحوثيين يعمدون كذلك إلى تفخيخ الجسور والمنشآت لعرقلة تقدم القوات، لافتًا إلى أن فرقًا هندسية ترافق الجيش وتتولى إزالة الألغام والتعامل مع هذه العبوات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمناطق المستعادة.