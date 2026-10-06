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مطار القاهرة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين .. صور

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي احتفالية خاصة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر في إطار الحرص على مشاركة المسافرين من المصريين والجنسيات المختلفة الأعياد والمناسبات الوطنية.

شهدت الاحتفالية، التي أشرف على تنظيمها قطاع العلاقات العامة والإعلام بالمطار، أجواءً مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث حرصت فرق العمل على استقبال الركاب وتوزيع الأعلام المصرية والهدايا التذكارية والحلوى عليهم، مما أضفى طابعاً وطنيّاً استثنائياً لاقى استحساناً واسعاً من جموع المسافرين.

تأتي هذه المبادرة لترسيخ دور مطار القاهرة الدولي ليس فقط كواجهة حضارية وبوابة مصر الجوية الأولى، بل كمنبر يعكس الهوية الوطنية المصرية وينقل الصورة المشرقة للبلاد أمام زوارها ومغادريها في مختلف المناسبات القومية.

ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة وزارة الطيران

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