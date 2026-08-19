مفاجأة قبل الضربة .. سوريا حاولت طمأنة إسرائيل بشأن التطورات في قاعدة أبو الظهور

ذكر مصدر مطلع أن الحكومة السورية كانت على دراية بمخاوف إسرائيل بشأن قاعدة أبو الظهور العسكرية منذ فترة وأرسلت رسائل إلى الإسرائيليين توضح فيها أسباب إعادة بناء المدرج، مؤكدةً عدم وجود أي نوايا عدائية لديها.

وأفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية لصحيفة "أكسيوس" بأن حكومة الاحتلال أبلغت مسؤولي البيت الأبيض مسبقًا بالضربة.

وقبل نحو ثلاث ساعات، تحدث ترامب هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن لم يتضح ما إذا كان الموضوع قد طُرح خلال المكالمة.

وأفاد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون بأن الإسرائيليين أبلغوا البيت الأبيض بأن الضربة تهدف إلى ردع تركيا عن إرسال شحنة من أنظمة الأسلحة المتطورة إلى القاعدة الجوية، ومنع أي حشد عسكري أوسع في الموقع.

ونفى مسئول تركي مزاعم إسرائيل.

وقال المصدر: "لم يكن هناك أي وجود تركي في القاعدة الجوية. إسرائيل تختلق ذرائع لقصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة".