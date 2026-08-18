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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برّاك: تركيا لم تُحذَّر مسبقًا من الضربات الإسرائيلية في سوريا

تركيا
تركيا
القسم الخارجي

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توماس برّاك، لوكالة «رويترز»، إن تركيا لم يتم تحذيرها مسبقًا من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، في تطور يأتي وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا بشأن الوضع الأمني والعسكري في الأراضي السورية.

وكانت إسرائيل قد نفذت، الثلاثاء، ثماني غارات جوية على قاعدة أبو الظهور الجوية، استهدفت مدرج القاعدة ومنشآت للتخزين، بحسب ما نقلته «رويترز» عن وسائل إعلام سورية رسمية.

 وأفادت مصادر عسكرية ومدنية بعدم سقوط قتلى أو مصابين جراء الضربات، فيما لم يعلن الجيش الإسرائيلي موقفًا رسميًا بشأن الهجوم.

ووصف برّاك الضربات الإسرائيلية بأنها «تصعيد غير ضروري» لا يخدم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ترى أن ضبط النفس والانخراط الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر بنّاءً للتعامل مع التطورات في سوريا. ويأتي موقف المبعوث الأميركي في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين أنقرة وتل أبيب على خلفية التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا.

وأدانت تركيا الضربات الإسرائيلية، معتبرة أنها انتهاك لوحدة الأراضي السورية وسلامتها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا لوقف ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا.

 وتدعم أنقرة الإدارة السورية الجديدة، كما تعمل على تدريب الجيش السوري والمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية، وهو ما يجعل أي تحرك عسكري إسرائيلي داخل سوريا محل اهتمام تركي مباشر.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف إسرائيلية من إعادة بناء القدرات العسكرية السورية، إذ رصدت تقارير إسرائيلية مؤشرات على تسارع جهود إعادة بناء سلاح الجو السوري، بما في ذلك تجنيد طيارين جدد وإجراء تدريبات على الطيران.

ويزيد عدم إبلاغ تركيا مسبقًا، وفق تصريحات برّاك، من حساسية الوضع بين البلدين، خصوصًا مع وجود قنوات اتصال أنشأتها أنقرة وتل أبيب خلال العام الماضي لتجنب وقوع حوادث بين قواتهما في سوريا. ويعكس ذلك تعقيد المشهد السوري، في ظل تداخل المصالح الأمنية الإسرائيلية والتركية والأميركية داخل البلاد.
 

المبعوث الأمريكي الخاص سوريا العراق وماس برّاك تركيا الضربات الإسرائيلية

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