وزيرة الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة

حذرت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، خلال لقائها، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير خارجية الهند سريبريا رانجاناثان، من التصاعد الخطير لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وما يشكله من تهديد مباشر لحياة الفلسطينيين ووجودهم على أرضهم، مشيرة إلى خطورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما لفتت الوزيرة الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى استمرار القتل والتجويع في قطاع غزة، وشح المساعدات الإنسانية وعدم فتح المعابر بشكل كامل ومستدام بما يضمن وصول الاحتياجات الأساسية للسكان.

وتناولت أزمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدة أنها أموال وطنية مستحقة وأن استمرار احتجازها يقوض قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات والحفاظ على عمل مؤسساتها.

وثمّنت شاهين العلاقات التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية الهند، وأعربت عن تقديرها لموقف الهند الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وتمسكها بحل الدولتين، إلى جانب مواقفها في الأمم المتحدة الداعمة للقانون الدولي.

من جهتها، أكدت المسؤولية الهندية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الهند وفلسطين، وثبات موقف بلادها الداعم لحل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، مستعرضة المشاريع والبرامج التنموية والإنسانية التي تقدمها الهند للشعب الفلسطيني.

وأكدت استعداد بلادها لتوسيع مجالات التعاون والاستجابة للاحتياجات والأولويات التي يحددها الجانب الفلسطيني، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الشراكة الثنائية بما يسهم في دعم المؤسسات الفلسطينية وتحقيق التنمية