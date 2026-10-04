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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر بالزي الأحمر أمام جنوب أفريقيا في مباراة اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

استقر الجهازان الفنيان لمنتخبي مصر وجنوب أفريقيا على ألوان قمصان الفريقين، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، اليوم، ضمن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، مع الشورت والجوارب باللون الأسود، بينما يظهر حارس مرمى الفراعنة بالزي الأصفر الفسفوري الكامل.

في المقابل، يخوض منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بالقميص الأخضر، مع الشورت والجوارب باللون الأبيض، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الوردي الكامل.

وتأتي هذه الترتيبات الخاصة بالزي قبل انطلاق المباراة، في ظل التنسيق بين مسؤولي الفريقين والجهات المنظمة للمواجهة.

مصر وجنوب أفريقيا منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا

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