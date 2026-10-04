ترامب يشكل «قوة الذكاء الفائق» لضمان ريادة واشنطن عالميًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل «قوة الذكاء الفائق»، في خطوة تستهدف تنسيق جهود الحكومة الفيدرالية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز موقع الولايات المتحدة في سباق التكنولوجيا العالمي.

ويتولى مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون قيادة القوة الجديدة، التي ستعمل على تقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بالتطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة الأمريكية في التعامل معها.

ومن المقرر أن تقدم القوة خلال 120 يومًا تقريرًا يتضمن نتائج عملها وتوصياتها، كما ستراجع الآليات الحكومية الخاصة بالتعامل مع الاختراقات والهجمات والحوادث المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الخطوة في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، وسط اهتمام متزايد بتأثير هذه التكنولوجيا على الاقتصاد والأمن القومي والقدرات العسكرية والمدنية.

وتتبنى إدارة ترامب نهجًا يركز على دعم الابتكار وتقليل القيود التنظيمية التي ترى أنها قد تعرقل قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة، بالتزامن مع العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع التكنولوجي.

وكان ترامب قد وجّه مؤسسات السلطة التنفيذية الأمريكية إلى استخدام مصطلح «الذكاء الفائق» Super Intelligence في عدد من المراسلات والتقارير الحكومية، في إطار توجه إدارته الجديد تجاه التقنيات المتقدمة.

ويعكس تشكيل القوة الجديدة سعي واشنطن إلى التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره ملفًا استراتيجيًا يتجاوز قطاع التكنولوجيا، ليرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد والأمن القومي ومكانة الولايات المتحدة في المنافسة الدولية



