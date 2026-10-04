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الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي تضطلع به السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك.. مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد ، بمدينة العلمين الجديدة، باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس السنغالي في زيارته الأولى إلى مصر، موجها التهنئة له بمناسبة تولي السنغال رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، ومشيدا بالدور الذي تضطلع به السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك.

كما أعرب السيد الرئيس عن تقديره لحرص الرئيس السنغالي على المشاركة في قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصها على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن السيد الرئيس أكد استعداد مصر لدعم تنفيذ "الخطة الخمسية للسنغال" و"رؤية السنغال 2050"، من خلال نقل الخبرات المصرية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات البنية التحتية والزراعة وشبكات الري واستصلاح الأراضي والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، مشددا على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات استثمارية جديدة تسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

ومن جانبه، أكد الرئيس السنغالي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل الإفريقي المشترك، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولتان لدعم التنمية في القارة باعتبارهما من الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، كما أعرب الرئيس السنغالي عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والثقافي مع مصر، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مساعي تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني حلول سلمية شاملة تعالج جذور الأزمات وتحافظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.

وتناول الرئيسان كذلك موضوع المياه، حيث أشار الرئيس السنغالي إلى مشاطرة السنغال لموقف مصر إزاء قضية نهر النيل، وإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل حكيم واحترام القانون الدولي ذي الصلة، مع إمكانية الاستفادة من نموذج منظمة تنمية نهر السنغال التي تقوم على التشاور والحوار وعدم الإضرار، بما يعزز الأمن المائي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السنغال العمل الإفريقي مصر

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