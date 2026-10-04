العراق: القبض على المتورطين بإهانة العلم الأمريكي ببغداد في يوم السيادة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان ، أن الجهات المختصة ألقت القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد، وذلك تنفيذًا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وبحسب البيان العسكري العراقي، فقد أوضح الناطق باسم القائد العام، أن الحادثة وقعت خلال أحد الاستعراضات المصاحبة لفعاليات "يوم السيادة".

كما شدد على محاسبة كل من يثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بما ينسجم مع القوانين العراقية والأعراف الدبلوماسية.



وأشارت الحكومة العراقية، إلى أن احترام رموز الدول والبعثات الدبلوماسية الصديقة المعتمدة في العراق يمثل التزامًا قانونيًا ودبلوماسيًا، وأن أي تجاوز أو إساءة بهذا الشأن سيخضع للمساءلة القانونية.