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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق يخطط لشراء ناقلات نفط جديدة لتعزيز صادراته ورفع عائداته

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تعتزم وزارة النفط العراقية شراء ناقلات نفط جديدة لصالح شركة ناقلات النفط العراقية، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة البلاد على نقل الخام وزيادة حجم صادراتها النفطية، بحسب تصريحات وزير النفط باسم خضير العبادي لوكالة الأنباء العراقية «INA».

وأوضح الوزير أن وزارة النفط تعمل بالتنسيق مع الحكومة على تخصيص اعتمادات مالية ضمن الموازنة لتمويل شراء الناقلات، بما يمنح شركة ناقلات النفط العراقية قدرة أكبر على تولي عمليات نقل الخام بدلاً من الاعتماد بشكل أكبر على الناقلات والخدمات الخارجية.

وقال العبادي إن امتلاك أسطول ناقلات خاص بالعراق من شأنه أن يساعد الشركة على توسيع عمليات التصدير وزيادة الإيرادات والأرباح، إلى جانب تعزيز قدرة البلاد على التعامل مع المتغيرات التي تؤثر في طرق تصدير النفط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف إقليمية دفعت العراق إلى تنويع مسارات تصدير النفط، خصوصاً مع تداعيات التوترات التي رافقت إغلاق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية. 

ويصدر العراق حالياً الخام عبر خط أنابيب كركوك - جيهان إلى تركيا، إضافة إلى استخدام الشاحنات لنقل مئات الآلاف من البراميل يومياً عبر دول الجوار، من بينها سوريا والأردن.

وبحسب تصريحات وزير النفط، تجاوزت صادرات العراق 3 ملايين برميل يومياً بنهاية سبتمبر، فيما سجلت صادرات أغسطس نحو 70 مليون برميل، مقارنة بنحو 42 مليون برميل في يوليو. 

ورغم التحسن، لا تزال هذه المستويات أقل من حجم الصادرات المسجل قبل الحرب بين إيران والولايات المتحدة، عندما تجاوزت الصادرات 99 مليون برميل شهرياً.

ومع عودة حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز تدريجياً، يسعى العراق إلى تعزيز قدرته اللوجستية في مجال النقل البحري، بما يمنحه خيارات أوسع لتصدير الخام وتقليل تأثير الاضطرابات التي قد تطال طرق التصدير مستقبلاً.

وزارة النفط العراقية ناقلات النفط العراقية العراق إغلاق مضيق هرمز سوريا والأردن

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