أقرت كتائب حزب الله العراقية بتدخل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في الأزمة المتصاعدة بشأن منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وذلك بالتزامن مع تحركات حكومية وأمنية لإعادة فرض سيطرة الدولة على المنطقة، وإمهال الكتائب حتى غد الجمعة لمغادرتها وتسليمها إلى القوات المسلحة العراقية.

وقالت كتائب حزب الله، في بيان اليوم الخميس، إن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قاآني، إلى جانب أمين عام منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لبحث التطورات المتعلقة بأزمة جرف الصخر.

ووفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس، أشارت الكتائب إلى أن الاجتماع تناول الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن نتائجه كانت جيدة وإيجابية، في تطور يكشف عن دخول المسؤول الإيراني على خط الأزمة الداخلية العراقية، التي تتعلق بفرض سلطة الحكومة على منطقة تخضع لنفوذ الفصائل المسلحة.

تحركات أمنية لإعادة السيطرة على جرف الصخر

وفي المقابل، تستعد القوات الأمنية العراقية لبدء إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر اعتباراً من غد الجمعة، تنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الوجود الأمني الرسمي وإنهاء مظاهر النفوذ المسلح خارج مؤسسات الدولة.

وأكد مصدر أمني عراقي لقناتي العربية والحدث استكمال تحديد القيادات الأمنية التي ستتولى الإشراف على المنطقة، إلى جانب الانتهاء من المتطلبات اللازمة لإنشاء مقر للسيطرة يتولى متابعة الأوضاع وإدارة الانتشار الأمني.

وتأتي هذه التحركات بعدما اتخذ رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إجراءات للضغط على كتائب حزب الله، عقب اتهامها بالضلوع في عمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر على مدى سنوات، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من تلك الأنشطة.

وكان الزيدي منح الكتائب مهلة حتى يوم الجمعة لمغادرة المنطقة وتسليمها إلى القوات المسلحة، استناداً إلى تقرير استخباراتي تحدث عن عمليات تهريب نفط مستمرة لسنوات.

كما أصدر رئيس الحكومة قرارات بإقالة 9 مسؤولين وقادة أمنيين في محافظة بابل، عقب التقرير الاستخباراتي، وشدد على ضرورة دخول الجيش والأجهزة الأمنية إلى جرف الصخر وإحكام السيطرة عليها.

كتائب حزب الله ترفض الاتهامات وتتهم الحكومة بالضغط لنزع سلاحها

في المقابل، نفت كتائب حزب الله تورطها في عمليات تهريب النفط، ووصفت التحركات الحكومية ضدها بأنها جزء من مساعٍ تستهدف إجبارها على التخلي عن سلاحها.

وقالت الكتائب، في بيان سابق، إنها تتعرض لما وصفته بـ«أكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح»، في رفض واضح للضغوط الحكومية الرامية إلى إنهاء نفوذها المسلح في المنطقة.

وتُعد كتائب حزب الله من أبرز الفصائل المسلحة في العراق وأكثرها ارتباطاً بإيران، وهي منضوية نظرياً ضمن هيئة الحشد الشعبي، التي تخضع لقيادة رئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لكنها كثيراً ما تصرفت بصورة مستقلة عن التسلسل القيادي الرسمي.

وسبق للكتائب أن خالفت مواقف الحكومة العراقية بشأن وقف الهجمات على القوات الأمريكية، متحدية دعوات رسمية طالبت الفصائل المسلحة بوقف تلك العمليات.

وعلى الصعيد السياسي، تمتلك الكتائب ذراعاً سياسية تتمثل في حركة حقوق، التي تشغل خمسة مقاعد في البرلمان العراقي، بما يمنحها حضوراً داخل المؤسسات السياسية إلى جانب نفوذها العسكري.

ولا يقتصر نشاط الجماعة، وفقاً لتقرير رسمي عراقي، على الجانب العسكري والسياسي، إذ أشار التقرير إلى تحقيقها مكاسب مالية من أنشطة اقتصادية متنوعة تشمل قطاعات البناء والإسكان والتجارة والسياحة وصرف العملات.

وتضع أزمة جرف الصخر حكومة الزيدي أمام اختبار يتعلق بقدرتها على فرض سلطة الدولة على المناطق التي تشهد نفوذاً للفصائل المسلحة، ومواجهة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية المنسوبة إليها، في وقت يكشف فيه اجتماع قاآني مع قيادات عراقية عن امتداد الأزمة إلى أبعاد إقليمية تتجاوز الخلافات الأمنية الداخلية.