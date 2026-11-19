أشاد النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بقرار الكونجرس الأمريكي منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرًا لدوره التاريخي في صناعة السلام وإسهاماته الكبيرة في تغيير مسار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد قورة أن هذا التكريم يمثل تقديرًا دوليًا مستحقًا لقيمة الرئيس الراحل أنور السادات، ويعكس اعترافًا عالميًا بحكمة القيادة المصرية وقدرتها على اتخاذ القرارات التاريخية التي تصنع مستقبل الشعوب، مشيرًا إلى أن السادات كان صاحب رؤية استراتيجية استثنائية، امتلك الشجاعة السياسية لاتخاذ قرارات مصيرية في واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها المنطقة.

وأضاف أن حصول الرئيس السادات على هذا الوسام الرفيع يؤكد أن مكانة الرموز الوطنية لا تسقط بمرور الزمن، وأن التاريخ ينصف دائمًا أصحاب الرؤى والمواقف التي تترك أثرًا ممتدًا في حياة الشعوب والأمم.

وأشار قورة إلى أن الرئيس الراحل السادات لم يكن قائدًا مصريًا فقط، بل كان شخصية تاريخية ذات تأثير دولي، نجح في تغيير معادلات المنطقة، واستطاع أن يرسخ مفهوم السلام القائم على القوة وحماية المصالح الوطنية واستعادة الحقوق.

وأوضح أن هذا التكريم يعكس أيضًا تقدير المجتمع الدولي للدور المصري التاريخي في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن مصر ستظل صاحبة دور محوري في جهود إحلال السلام وتسوية الأزمات، وأن إرث السادات سيبقى مصدر إلهام للأجيال الجديدة في كيفية تغليب المصلحة الوطنية وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا.

واختتم قورة تصريحاته بالتأكيد أن تكريم السادات هو تكريم لمصر وتاريخها وقياداتها الوطنية، ورسالة مهمة بأن السلام الحقيقي يحتاج إلى إرادة سياسية وشجاعة في اتخاذ القرار ورؤية تتجاوز حسابات اللحظة.