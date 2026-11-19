وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب الفصائل اليمنية 45 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين وممتلكاتهم في محافظة تعز، خلال 73 ساعة، في تصعيد شمل القصف والقنص والاختطاف، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية نتيجة استمرار القيود المفروضة على المدينة وتراجع تدفق الإمدادات الأساسية.

وقالت الشبكة، في تقرير صدر اليوم الخميس، إن أعمال القصف والقنص أسفرت عن استشهاد 4 مدنيين، بينهم امرأة توفيت بعدما تعذر على أسرتها نقلها لتلقي العلاج، بسبب استمرار عمليات القنص التي استهدفت سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات أسفرت كذلك عن إصابة 22 مدنياً بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً، فضلاً عن اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح.

ورصدت الشبكة تضرر 6 منازل، تراوحت الأضرار التي لحقت بها بين الجزئية والكلية، إلى جانب تعرض 4 مركبات خاصة للتلف، في إطار الانتهاكات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم في المحافظة.

انهيار الإمدادات وارتفاع أسعار السلع في تعز

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية والإنسانية لتشديد الحصار على مدينة تعز منذ 4 أكتوبر، كشفت الشبكة عن تراجع حركة دخول المركبات بأكثر من 98%، إذ انخفض عددها من نحو 8 آلاف إلى 10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد القيود، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، ولفترات زمنية محدودة.

وأوضحت أن المخزون الغذائي المتاح داخل المدينة لا يغطي سوى 10% من احتياجات السكان، في ظل تراجع إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90%، والغاز بنسبة 97.3%، والبنزين بنسبة 96.3%.

وأشارت إلى أن نقص الإمدادات الأساسية انعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفعت تكلفة المواد الغذائية بنحو 60%، فيما قفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300%، ما ضاعف الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.

مخاوف من تداعيات صحية على الأطفال والنساء

وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من اتساع التداعيات الصحية والإنسانية للأزمة، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع في تعز أثر على 462 ألفاً و899 طفلاً دون سن الخامسة، في ظل تراجع الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على الاحتياجات الضرورية.

كما لفتت إلى تأثر إمكانية وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، بينما تواجه 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن سلامة الأمهات والأطفال في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، والعمل على رفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والمركبات والإمدادات.

كما طالبت بضمان وصول الغذاء والأدوية والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة، لتجنب تفاقم الأزمة المعيشية والصحية، وحماية المدنيين من تداعيات استمرار الحصار والانتهاكات في المحافظة.