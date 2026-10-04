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موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا وديا.. والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية قوية أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتأتي مباراة مصر وجنوب إفريقيا ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء، والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا

وخاض منتخب مصر مباراتين خلال المعسكر الحالي، حيث بدأ مشواره بمواجهة منتخب أنجولا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ونجح الفراعنة في الظهور بصورة أفضل خلال المواجهة الثانية أمام منتخب جنوب السودان، وحققوا فوزًا كبيرًا بخمسة أهداف دون رد، ليواصل المنتخب استعداداته للمباراة الودية أمام جنوب إفريقيا بمعنويات مرتفعة.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب في استغلال اللقاء الودي لتجربة عدد من العناصر ومنح اللاعبين فرصة المشاركة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

نتائج جنوب إفريقيا في التصفيات

على الجانب الآخر، يدخل منتخب جنوب إفريقيا المباراة بعدما خاض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا خلال فترة التوقف الحالية.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على غينيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، قبل أن يواصل نتائجه القوية بانتصار كبير على إريتريا بخمسة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

تنطلق مباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي المواجهة التي ينتظر أن تشهد ندية كبيرة بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية والاستفادة من المباراة على المستوى الفني.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية عبر قناة «أون سبورت»، لتتاح أمام الجماهير المصرية متابعة المواجهة المرتقبة بين الفراعنة ومنتخب جنوب إفريقيا.

وتختتم مباراة اليوم معسكر منتخب مصر، على أن يبدأ الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة التحضير للاستحقاقات القادمة، والعمل على مواصلة بناء القوام الأساسي للمنتخب.

منتخب مصر جنوب افريقيا اخبار الرياضة حسام حسن

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