ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

يعد الكاجو من المكسرات اللذيذة والمغذية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من أنحاء العالم، ويتميز بمحتواه الغني من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة، يتمتع الكاجو بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة التي تؤثر إيجابًا على الجسم، وخاصة على صحة القلب والكلى.

فوائد الكاجو..

1. مصدر غني بالبروتين النباتي

يُعتبر الكاجو من المصادر الممتازة للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو لأولئك الذين يرغبون في إضافة مزيد من البروتينات إلى نظامهم الغذائي. البروتين هو مكون أساسي لبناء الأنسجة والخلايا في الجسم، وهو ضروري للحفاظ على الصحة العامة والوظائف الحيوية.

2. غني بالدهون الصحية

يحتوي الكاجو على دهون غير مشبعة مثل الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم. تساعد هذه الدهون الصحية في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. داعم لصحة القلب

يعد تناول الكاجو بشكل منتظم خيارًا رائعًا لصحة القلب. يحتوي الكاجو على المغنيسيوم الذي يعزز صحة الأوعية الدموية ويساعد في تنظيم ضغط الدم. كما أنه يحتوي على الأحماض الدهنية الصحية التي تساهم في تقليل الالتهابات في الشرايين والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

كيف يساعد الكاجو في التغلب على الأرق؟



الكاجو مليء بالتريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي لا يستطيع جسمك إنتاجه ويجب الحصول عليه من الطعام، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج البروتين والنمو وإنشاء ناقلات عصبية وهرمونات مهمة مثل السيروتونين والميلاتونين - وكلاهما ضروري للنوم.

الكاجو غني أيضا بالمغنيسيوم - وهو مغذيات كبيرة تلعب دورا مهما في تنظيم النوم، المغنيسيوم يريح عضلاتك ويقلل من التوتر، كما أنه فعال في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل القلق.

وفقا للدراسات، يؤثر المغنيسيوم على الناقلات العصبية ويعزز الاسترخاء.

قوة فيتامين ب 6 والفولات، الكاجو له أيضا العديد من الفوائد الأخرى لصحتك وعافيتك بشكل عام، إنها تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ أو LDL وتعطيك ما يكفي من الأحماض الدهنية والفيتوستيرول لتشجيع مجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية، والتي تتراوح من المضادة للالتهابات إلى المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة إلى المضادة للسرطان.





