طاقم حكام جزائري لمباراة مصر و جنوب أفريقيا

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة الودية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم إلى طاقم تحكيم جزائري، بقيادة الحكم الدولي نبيل بوخالفة، الذي يتولى مهمة حكم الساحة خلال اللقاء.



ويعاون نبيل بوخالفة فى إدارة المباراة مواطناه حمزة بوزيت وهيثم بويمة، ضمن الطاقم التحكيمي الجزائري المكلف بإدارة المواجهة، التي تجمع المنتخبين باستاد القاهرة.

استقر الجهازان الفنيان لمنتخبي مصر وجنوب أفريقيا على ألوان قمصان الفريقين، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، اليوم، ضمن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، مع الشورت والجوارب باللون الأسود، بينما يظهر حارس مرمى الفراعنة بالزي الأصفر الفسفوري الكامل.

في المقابل، يخوض منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بالقميص الأخضر، مع الشورت والجوارب باللون الأبيض، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الوردي الكامل.

وتأتي هذه الترتيبات الخاصة بالزي قبل انطلاق المباراة، في ظل التنسيق بين مسؤولي الفريقين والجهات المنظمة للمواجهة.