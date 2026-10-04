موعد معسكر منتخب مصر في نوفمبر.. مواجهتا مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكره المقبل خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر 2026، في إطار تحضيراته لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا.

معسكر الفراعنة من 9 إلى 17 نوفمبر

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، على أن يخوض الفراعنة خلاله مواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، أهمية كبيرة على مواجهتي مالاوي، خاصة في ظل رغبة الفراعنة في مواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة وحسم التأهل إلى النهائيات مبكرًا.

محمد صلاح ومرموش على رأس قائمة الفراعنة

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن على القوام الأساسي لمنتخب مصر، بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب عدد من المحترفين والعناصر الأساسية التي تمثل ركائز مهمة في تشكيل الفراعنة.

ومن أبرز الأسماء المنتظر وجودها في المعسكر محمد عبد المنعم، وإبراهيم عادل، وحمدي فتحي، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين الذين يمثلون عناصر أساسية في حسابات الجهاز الفني.

وعلى مستوى اللاعبين المحليين، من المتوقع أن تضم القائمة مصطفى شوبير في حراسة المرمى، إلى جانب محمد هاني، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، مع استمرار متابعة الجهاز الفني لمستويات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن يخطط لضم وجوه جديدة

ويستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر لمنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة والوجوه الجديدة، في ظل سياسة توسيع قاعدة الاختيارات قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.

ويأتي ذلك بهدف زيادة المنافسة بين اللاعبين على حجز أماكنهم في قائمة الفراعنة، إلى جانب تجهيز بدائل قوية في مختلف المراكز تحسبًا للإصابات أو الغيابات خلال مشوار التصفيات والبطولة القارية.

نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

وتقام نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027، في نسخة تاريخية تستضيفها ثلاث دول للمرة الأولى.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا، تم توزيعها على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.

ويأمل منتخب مصر في حسم بطاقة التأهل مبكرًا، ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن الفراعنة منذ عام 2010.