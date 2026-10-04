37 مباراة و21 انتصارًا.. أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مواجهة ودية قوية أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الأجندة الدولية الحالية، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني للفراعنة إلى تحقيق أكبر استفادة فنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتحمل المباراة أهمية خاصة لحسام حسن، الذي يسعى إلى مواصلة بناء منتخب مصر وتحقيق نتائج إيجابية، بعدما نجح خلال الفترة الماضية في قيادة الفراعنة إلى عدد من المحطات المهمة.

37 مباراة لحسام حسن مع منتخب مصر

وتولى حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في فبراير 2024، ليبدأ «العميد» مرحلة جديدة مع الفراعنة، نجح خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وخاض حسام حسن 37 مباراة مع منتخب مصر منذ توليه المسؤولية، حقق خلالها 21 انتصارًا، مقابل 10 تعادلات و6 هزائم.

وسجل لاعبو المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن 63 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفراعنة 32 هدفًا.

وجاءت أرقام حسام حسن مع منتخب مصر كالتالي:

المباريات: 37 مباراة.

الفوز: 21 مباراة.

التعادل: 10 مباريات.

الهزيمة: 6 مباريات.

الأهداف المسجلة: 63 هدفًا.

الأهداف المستقبلة: 32 هدفًا.

التأهل إلى كأس العالم 2026 أبرز إنجازات حسام حسن

ويأتي التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 على رأس إنجازات حسام حسن مع منتخب مصر، بعدما نجح الفراعنة في تصدر مجموعتهم بالتصفيات وحجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

ويعيد هذا التأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب منذ المشاركة في نسخة روسيا 2018، ليحقق حسام حسن أحد أهم أهدافه منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة.

حسام حسن قاد مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

كما نجح حسام حسن في قيادة منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب.

وخسر المنتخب المصري مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

موسيماني يبحث عن مواصلة تفوقه أمام حسام حسن

وتحظى مواجهة مصر وجنوب أفريقيا بطابع خاص على مستوى الجهازين الفنيين، بعدما تجمع للمرة الرابعة بين حسام حسن والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.

وتختلف مواجهة اليوم عن اللقاءات الثلاثة السابقة بين المدربين، حيث جاءت المواجهات الماضية على مستوى الأندية، بينما ستكون مباراة مصر وجنوب أفريقيا الأولى التي تجمع حسام حسن وموسيماني على مستوى المنتخبات.

موسيماني يتفوق في المواجهات الثلاث السابقة

وتمكن موسيماني من تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث التي جمعته بحسام حسن، عندما كان الأول مديرًا فنيًا للنادي الأهلي، بينما كان حسام حسن يتولى قيادة الاتحاد السكندري.

وجاء الانتصار الأول للأهلي بقيادة موسيماني على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس مصر.

ثم عاد الأهلي لتحقيق فوز كبير على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0 في بطولة الدوري، قبل أن يكرر تفوقه على فريق حسام حسن بالفوز 2-1 في الدور الثاني من المسابقة.

وبذلك، يدخل حسام حسن مواجهة جنوب أفريقيا بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول على موسيماني، بعدما حسم المدرب الجنوب أفريقي المواجهات الثلاث السابقة لصالحه.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت المباراة مباشرة عبر قنواتها المفتوحة، في مواجهة يسعى خلالها حسام حسن إلى مواصلة نتائجه الإيجابية مع الفراعنة وتحقيق انتصار جديد، بينما يبحث موسيماني عن الحفاظ على تفوقه التاريخي أمام المدير الفني لمنتخب مصر.