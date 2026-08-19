سوريا تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن: استمرار الاعتداءات يُهدّد المنطقة بمزيد من التوتر

وجّهت سوريا رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن أدانت فيهما بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بثماني غارات جوية.

وأكدت سوريا أن ستمرار الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 ديسمبر 2024، من قصف وتوغلات وخطف، رغم ضبط النفس السوري، يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأكدت سوريا في رسالتها موقفها الثابت الداعي للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من الأراضي التي توغلت فيها بعد 8 ديسمبر 2024 ومن الجولان السوري المحتل.

وأشار إلى أن سعيها الحقيقي لتكون ركيزة للأمان والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، لن يتعارض مع حقها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بجميع الوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية.

وأمس الثلاثاء شهدت سوريا انفجارات في مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب، وأدانت دمشق بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، معتبرةً أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف مُجددًا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.