تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق

أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية يومي 17 و18 أغسطس الجاري، بدعوة من الحكومة السورية، التقى خلالها بوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

وبحسب بيان للوكالة، اليوم الاثنين، .شملت الزيارة التفتيشية موقع "دير الزور" بالإضافة إلى موقع ثاني مرتبط بمواد نووية أعلنت عنها سوريا مؤخراً.

وتُعد هذه الخطوة التقدم الأكثر أهمية حتى الآن في مسار التعاون بين دمشق والوكالة الدولية، بهدف تسوية القضايا والضمانات المعلقة الناتجة عن الأنشطة غير المعلنة المرتبطة بالنظام السابق، وذلك وفقاً لاتفاق الضمانات الشاملة الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النواوية (NPT).

وأكد الجانبان في ختام المحادثات على الالتزام بتطوير آليات التحقق الميداني وتسهيل عمل مفتشي الوكالة، حيث شدد الوزير الشيباني على حرص الإدارة السورية الجديدة على إبداء أعلى درجات الشفافية والوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأشاد جروسي بجدية هذه الخطوات التي تفتح الباب أمام إنهاء العقود الطويلة من الشكوك والملفات العالقة، وتُمكّن سوريا من إعادة إدماج منظومتها بشكل آمن ومسؤول ضمن الأطر والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.